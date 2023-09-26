أنغام وشيرين والجسمي.. نجوم الوطن العربي في حفلات "ليلة عمر " بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ينطلق مهرجان"ليلة عمر" الغنائي في نسخته الأولى بدولة الكويت نهاية الأسبوع الجاري بحفلين من العيار الثقيل لصوت مصر النجمة أنغام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

ومن المقرر أن تطل أنغام، على جمهورها يومي الجمعة والسبت بحفلين أعلنت الشركة المنتجة لهما " ليلة عمر" عن نفاذ جميع تذاكرهما خلال وقت قياسي.

وكشف عبد العزيز الزيدي رئيس "ليلة العمر" عن ملامح المهرجان الذي يضم مجموعة من نجوم الأغنية العربية والخليجية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع حفل آخر مميز يجمع بين الفنان حسين الجسمي والفنانة رحمة رياض في أرينا الكويت يوم 12 أكتوبر المقبل.

بينما يجتمع تامر عاشور وبهاء سلطان وعايض في حفل آخر يوم 13 أكتوبر، أما النجمة الاستثنائية شيرين عبد الوهاب ستطل على الجمهور في ليلة مميزة يوم 9 نوفمبر المقبل.

وأكد الزيدي، أن مفاجآت "ليلة عمر" لن تتوقف عند هذا الحد حيث أن الفترة المقبلة ستكشف عن العديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان.