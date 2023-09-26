حضور جماهيري كبير بأمسية فرقة الحضرة والفرقة الموسيقية للمركز القومي مع الشاعر محمد بهجت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، وفي إطار الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، وبحضور وتفاعل جماهيري كبير؛ نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، أمسية فنية شعرية لفرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني والفرقة الموسيقية للمركز مع الشاعر الكبير محمد بهجت، وذلك مساء أمس الاثنين الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣م، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

تضمنت الأمسية مجموعة من الأشعار الخاصة بمدح الرسول (ص) للشاعر الكبير محمد بهجت، والمدائح النبوية: "قصُةالمولد"، "الله يشهد"، "صفه لي" النور مولده"، "جزاَك الله مختار عنا"، "صِّل يارِّب دواما"، "صلو ا على الزيِّن"، الليلة حلوة"، إيه العمل يا أحمد".

والتي قدمها مجموعة من المنشدين، منهم؛ الشيخ أشرف مغازي والمداح عبد القدوس عكاشة، والمداح الأسواني معاذ الجعفري، والمداح باسم جمال، والمداح محمد عبد العزيز النقشبندي، والمداح خالد أسامة، بالإضافة إلى المنشد بلال رأفت والمنشد عمر مسعد، بمصاحبة مجموعة من أبرز الموسيقيين؛ منهم: عازف العود سعيد طلعت، وعازفي الإيقاع مصطفى عبد الله، وأحمد القط، وعازف الكمان أحمد ماهر وعازف التشيلو عمرو صبحي. كما قدم المطرب ماهر محمود، أغنيتي: "أجمل منك)"، "قمر سيدنا النبي".