نانسي عجرم تودع الصيف بجلسة تصوير على البحر.. والجمهور: ما هذا الجمال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة نانسي عجرم صور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهرت خلالها بأحد الأماكن الساحلية.

وخضعت "نانسي" لجلسة تصوير ظهرت خلالها بإطلالة صيفية ولاقت الصور إعجاب متابعيها قائلين: "ما هذا الجمال، روعة، قمر، حبيت الجلسة دي، كتير حلوين".

وأحيت "نانسي" عددا من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية أبرزها حفلها الأول ضمن مهرجان العلمين بمدينة العلمين الجديدة وقبرص ولبنان.

يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرًا أغنيتها "تيجي ننبسط" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتلقي نجاحًا كبيرًا وتخطت نسبة مشاهدتها الـ 10 ملايين مشاهدة.