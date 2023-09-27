مشاكل “سفّاح الجيزة” بدأت تظهر.. المؤلف يُهاجم المخرج والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجم محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل “سفاح الجيزة” المخرج هادي الباجوري بسبب التعديلات التي أجراها على سيناريو الحلقتين الأخيرتين من العمل.

وقال العزب: “هادي الباجوري التزم بالسيناريو في الحلقات الأولى، ولكن غيّر في آخر حلقتين، وعمل حاجات غريبة، اخترع خط كامل لزوجة المنتج عشان تمثّل، اللي هي بتاعت أوبر، وهي أصلاً مش في الأحداث الحقيقية”. وأضاف: “وجاب دكتور نفسي، وأنا طول المسلسل شارح الحالة النفسية للسفاح بشكل فني، وهو فجأة جاب ممثل عمل نفسه دكتور نفسي، وخلاّه يقعد يتكلم كأنه في برنامج ويحلّل نفسية السفّاح بشكل مش فني على الإطلاق، وده ضايقني جداً، أنا معنديش مشكلة تغير بس مش كده”.

وأردف قائلاً: “هو مش من حقه يغير في الورق، فيه قواعد ثابتة، في الشغل في حاجة اسمها رؤية وفيه حاجه اسمها إنه يغير عشان يقعد يجامل ناس ويخترع في خطوط درامية، وأنا قدّمت ضده شكوى لنقابة المهن السينمائية بعد عرض المسلسل مباشرةً… أنا مكنتش موافق من الأول على هادي الباجوري؛ لأنه معملش أعمال تشبه مسلسل “السفاح”، كان عنده فيلم اسمه “وردة” اللي كان شبه الفيلم بشكل من الأشكال ولكن مُني بفشل ذريع، وأنجح عمل عنده هو فيلم “هيبتا” لأن الفيلم بيضم 8 فنانين كل ممثل فيهم بيشيل فيلم أو مسلسل لوحده، وكليب “حبيبتي” لحسن شاكوش اللي حقق أرقام مشاهدات عالية، وكان بالنسبة ليّا إنه مخرج كليبات وإعلانات شاطر بس، فكنت متخوف إنه هيجي يبوّظ الشغل والورق”.

وعن إمكانية ظهور أحمد فهمي في الجزء الثاني من مسلسل “سفاح الجيزة”، قال محمد صلاح العزب: “أحمد فهمي خلاص دوره انتهى، هييجي يعمل إيه؟ والقصة الحقيقية متحتملش إن ده يحصل، والمفروض المسلسل مستوحى من قصة حقيقية”.