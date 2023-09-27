بالصورة- بإطلالة خريفية .. درة التونسية تبهر الجمهور بجمالها وأناقتها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة التونسية درة الجمهور بأناقتها وجمالها في أخر ظهور لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تألقت بلوك كاجول رائع فإرتدت توب باللون الأسود ذات اكمام طويلة وذلت تصميم غريب فكانت التوب مليئة بالفتحات، ونسقت معها تنورة جينز طويلة ذات فتحة على طول الساق، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكيا مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



يذكر أن آخر أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، والممثلون مها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي، حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

