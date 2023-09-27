زوجة أشرف مصيلحي تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت المخرجة منال الصيفي عن اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجها الممثل المصري أشرف مصيلحي بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، عن عمر يناهز الـ 49 عاماً.



وقالت منال: "أنا كنت كل يوم أدخل عنده مع أخوه ونقرأ سورة ياسين، وفي آخر يوم قرأت ياسين ودعيت ربنا لو بتحبه بلاش تعذبه أكثر من كده كفاية، لإنه كان تعبان. علمت من الأطباء المعالجين لأشرف عن قرب رحيله قبل فترة، إذ كان بيدخل في جهاز بيضايقه، وسألت الدكتور ليه بنعمل كده، قاللي إنت قارئة وفاهمة وهتفرق 8 شهور، ودكتور آخر قاللي آسف إحنا عملنا كل حاجة، مش عايزك تحسّي في يوم إن ضميرك مؤنبك".

وعن حالة أولاد الراحل، قالت الصيفي: "ابني كريم تركيبته هادئة سكت وبدأ يسأل في ألمانيا وأميركا هل إحنا ماشيين صح في العلاج؟ وابني يوسف فضل فترة طويلة رافض الكلام عن حالة أشرف، والبنات بكوا.".