من شوارع العاصمة الفرنسية باريس.. ماريتا الحلاني تبرز جمالها- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني على المتابعين من شوارع العاصمة الفرنسية باريس، بصور عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت بلوك كاجوال رائع حيث كانت ترتدي توب باللون الأسود من دون أكمام مع سروال بنفس اللون ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بالإضافة إلى مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت حضرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني إحدى حفلات الزفاف مع زوجها كميل أبي خليل، وانتشر فيديو خلال تسليمهما على الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي قبلت ماريتا، ثم قبلت زوجها كميل واحتضنته، ورأى البعض ان ملامح ماريتا تغيرت، بحسب تعليقات رواد التواصل الاجتماعي، لكن من يعرف ماريتا، يدرك تماماً أن ردة فعلها كانت طبيعية، فهي تحب مايا، والغيرة ليست واردة في قاموسها، خصوصاً من زميلة تحبها وتحترمها، كما أن مايا تصرفت بعفوية، وتصرفها ليس الا تعبيراً واضحاً منها عن محبتها لهذا الثنائي.

