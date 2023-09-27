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ميرنا وليد - بيروت - ودعت الممثلة المصرية رانيا يوسف مدينة كان بصور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، أطلت فيها من شوارع كان بلوك صبفي حسث كانت ترتدي فستان مة الجينز من دون أكمام وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، وعلقت رانيا على المنشور مثيرةً فضول الجمهور عن وجهتها القادمة بالقول : "إلى اللقاء كان، بس يا ترى رايحين فين؟".
تجدر الإشارة إلى أن رانيا يوسف حرصت على مشاركة أجواء عطلتها الصيفية في كان، اذ ظهرت مرتدية فستاناً أبيض، وهي ترقص في أحد المطاعم، كما التقطت عدة صور لها من ذلك المكان الرائع، وظهرت ممسكة بكأس فيها مشروب لم يعرف ما هو، الا ان الجمهور تساءل في التعليقات ان كان من المشروبات الروحية أو لا.
وعلقت رانيا على الفيديوهات والصور: "ارقصوا وغنوا وكأن لا أحد ينظر اليكم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- رانيا يوسف تودع مدينة كان بهذه الطريقة.. وتسأل الجمهور عن وجهتها القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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