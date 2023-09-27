كيرلس هاني يكشف تفاصيل الفيلم القصير "ورقة كوتشينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان كيرلس هاني، تفاصيل الفيلم القصير "ورقة كوتشينة" والذي يتحدث عن ألعاب السحر وخفة اليد، من وجهة نظر فريق من الشباب الموهوبين، حيث يتم تصوير الفيلم خلال الفترة الحالية، تمهيدا لعرضه نهاية العام الجاري.

وأوضح هاني، أن الفيلم يقدم رؤية ممتعة ومشوقة لعالم السحر وخفة اليد، حيث يستعرض المهارات الرائعة التي يتمتع بها السحرة.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء في سن المراهقة الذين يشتركون في حبهم للسحر والخفة اليد، حيث يقوم الأصدقاء بتشكيل فريق سحر صغير ويبدأون في تعلم وتطوير مهاراتهم في السحر والخفة اليد.

يتنقل الفريق من مكان إلى آخر، من عروض صغيرة في المدارس والمنازل إلى فعاليات أكبر مثل المهرجانات المحلية والمسابقات.

وأكد كيرلس هاني، أن أحداث الفيلم ترتكز على العلاقات الشخصية بين الأصدقاء وتحدياتهم في تحقيق أحلامهم وتطوير مهاراتهم، حيث يتعلمون أيضًا قيم العمل الجماعي والصداقة، وكيف يمكن استخدام مواهبهم لإسعاد الآخرين وإلهامهم.

ونوه كيرلس، الذي يقوم بدور لاعب خفة اليد، أن الفيلم يتميز بمزيج من الأكشن والكوميديا والمشاهد السحرية المذهلة، فضلا عن المؤثرات البصرية المبتكرة التي تبرز مهارات السحر والخفة اليد بشكل رائع.