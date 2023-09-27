مصطفى كامل يدعو أعضاء نقابة الموسيقيين لاستلام حلوى المولد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيين، أعضاء النقابة لاستلام حلوى المولد بمقر النقابة غدًا الأربعاء.

ونشر "مصطفى" بوست عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق قائلًا: "السادة الزملاء المحترمين أرجو التوجه إلى مقر النقابة غدًا بإذن الله لإستلام حلوي المولد، مازالت والحمد لله علب حلوى المولد النبوي الشريف متوفرة داخل مقر النقابة".

وقام مصطفي كامل منذ أيام بنشر مقاطع فيديوهات أوضح خلالها توزيع حلوى المولد على فروع النقابة بمستوي الجمهورية وأوضح أن التسليم للأعضاء والمعاشات والأرامل، ولن يتم الصرف إلا للعضو بنفسه، كما قام بتوجيه الشكر للزملاء على بذل الجهد في التسليم والتسلم.