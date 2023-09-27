رامز جلال يهنئ متابعيه بذكرى المولد النبوي في أحدث ظهور على السوشيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان رامز جلال على تهنئة جمهوره ومتابعيه بذكرى المولد النبوي الشريف بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر "رامز" بالصورة وهو في حالة خشوع وعلق قائلًا: "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا، مولد سيد الخلق الحبيب سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، كل عام وأنتم بخير".

و كان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلم "أخي فوق الشجرة" والذي تم عرضه مطلع العام الجاري وشاركه البطولة نخبة من نجوم الكوميديا منهم حمدي الميرغني، محمد ثروت، بيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.