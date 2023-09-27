بعد نجاح حفله في الجامعة الأمريكية.. تامينو محرم فؤاد يشكر القاهرة وفريق عمله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حقق الفنان الشاب تامينو أمير فؤاد، حفيد المطرب الراحل محرم فؤاد نجاحاً كبيرًا بحفله الغنائي الذي أقيم بالجامعة الأمريكية وسط حضور جماهيري ضخم من مختلف الأعمار والجنسيات.

ونشر "تامينو" صور من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ووجه خلالها الشكر لكل من حضر الحفل والقائمين على التنظيم إلى جانب فريق عمله.

وعلق "تامينو" قائلًا: "شكرًا القاهرة على أكثر نهاية جميلة لجولة ألبومي سحر، الحفل الأخير لي هنا كان منذ عام تقريبًا عقب طرح الألبوم مباشرًة، النيل حمل صوتنا وأوصله للفجر، حب وامتنان بلا حدود لفرقتي وطاقم العمل الرائع ولكل من جاء لرؤيتنا هذا العام".

وشهد الحفل تفاعلًا كبيرًا من قبل الحضور من الشباب، إلى جانب "تامينو" الذي قام بلعب الموسيقي على أكثر من اله موسيقية وسط ذهول المتواجدين ببراعة "تامينو" باستخدام عدد من الآلات الموسيقية المختلفة بالحفل.

وكشف "تامينو" بشهر أغسطس الماضي عن إحياء حفلًا غنائيًا في مصر ليقوم خلالها بإنهاء جولة ألبومه الغنائي سحر يوم 22 سبتمبر ونفذت تذاكر الحفل خلال ساعات من طرحها ليقوم الجمهور بمطالبة "تامينو" بإقامة حفل آخر وهو ما حدث وأعلن عن إقامة حفل يوم 23 من نفس الشهر وحققا حضورًا ضخمًا.

تامينو هو موسيقي بلجيكي وحفيد المغني الراحل محرم فؤاد وأصدر ألبومه الغنائي "Sahar" في شهر سبتمبر عام 2022 وتعاقد خلاله مع شركة التسجيلات "Djinn Records"، وتميز الألبوم بتنوعه الموسيقى ما بين موسيقى البوب والشعبي.