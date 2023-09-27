فيديو| "أكبر شاشة سينما على وجه الأرض".. مخرج يروج لفيلمه الجديد "Postcard from Earth"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج المخرج العالمي، دارين أرنوفسكي عن أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم الخيال العلمي "Postcard from Earth" استعدادًا لبدء عرضه تجاريًا مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ونشر "دارين" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله وهو يستعرض مشاهد من فيلمه المرتقب على شاشة سينما يبلغ حجمها 18 كيلوبايت وتعمل بـ 60 إطارًا في الثانية وهي الأكبر على كوكب الأرض.

وعلق "دارين" قائلًا: "النظرة الأولى لأكبر شاشة على هذا الكوكب بدقة 18 كيلوبايت و60 إطارًا في الثانية وعرضنا عليها فيلمي المرتقب رسالة من كوكب الأرض والمقرر عرضه تجاريًا يوم 6 أكتوبر المقبل، كل شيء مختلف هذه المرة التجربة نفسها، التصوير في كل قارة ورسالة حب إلى الأرض".

واستكمل: "الأمر كان مجزي بشكل لا يصدق، لقد انتهينا للتو من المستوى التالي للمؤثرات الصوتية بـ مكبر صوت 160000 والتي تم إعدادها خصيصًا لهذا العلم الفيلم رحلة لا أستطيع الانتظار لمشاركتها معكم جميعًا".

تدور أحداث فيلم "Postcard from Earth" حول استكشاف كوكب الأرض من خلال عيون اثنين من البشر ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من الوجوه الشابة هم جيجي زامبادو، براندون سانتانا، ولايلي أنسيلمو.

وأعلن المخرج دارين أرنوفسكي مؤخرًا إخراج مشروع سينمائي آخر بعنوان "Adrift" في ثاني تعاون له مع النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، جاريد ليتو وينتمي لنوعية أفلام الرعب ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.

يذكر أن آخر أفلام دارين أرنوفسكي كانت بفيلم الدراما "The Whale" والذي فاز بجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثل في دور رئيسي" للممثل الأمريكي، بريندان فريزر، وجائزة "أفضل مكياج" وذلك بحفل توزيع جوائز الأوسكار مطلع العام الجاري.