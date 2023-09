"الأعلى تقييمًا في السلسلة".. كل ما تريد معرفته عن فيلم "Saw X" قبل عرضه الجمعة المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أيام قليلة تفصلنا عن عرض الجزء العاشر من سلسلة الرعب والإثارة "Saw" والمقرر بدء عرضه عالميًا يوم الجمعة المقبل.

ويمثل الجزء العاشر هو عودة للسلسلة مرة أخري بعد الجزء الأخير بعنوان "Spiral: From the Book of Saw" عام 2021 والذي لم يحقق النجاح المتوقع، وسط توقعات بأن يحقق الجزء العاشر من السلسلة نجاحاً كبيراً وذلك نظراً لتطرقه لبداية السلسلة وظهور العديد من نجوم الأجزاء السلسلة بالجزء الجديد.

وطرحت "Lionsgate" الشركة المنتجة للجزء الجديد من فيلم "Saw" الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم وتخطت نسب مشاهدته 24 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وأظهر الجزء الجديد العديد من الفخاخ التي يتميز بها أحداث الفيلم إلى جانب عودة شخصية "جون كريمر" والمعروف باسم "جيجسو" ويقوم ببطولته النجم الأمريكي توبين بيل والذي شارك بالعديد من أجزاء السلسلة بداية من جزئها الأول عام 2004 وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وستدور أحداث الجزء العاشر من سلسلة أفلام "Saw" حول عودة توبين بيل في جزء يعد هو الأكثر إزعاجاً بالسلسلة وسيتم استكشاف الجانب الخفي من الشخصية ولعبته الشهيرة بتعذيب ضحاياه.

وحصل الفيلم على تقييمات مرتفعة على موقع "IMDB" بـ 8.5/10 وهو التقييم الأعلى للسلسلة منذ عرض جزئها الأول عام 2004 وسط توقعات بأن يحقق الجزء الجديد نجاحا يفوق الأجزاء السابقة.

الفيلم من المتوقع عرضه بعدد من الدول العربية بالتزامن مع عرضه عالميًا.