حدث بالفن| وفاة شقيق فنانة بعد رحيلها بأيام وأزمة نيشان وياسمين عز ونجوم الفن في حفلات "ليلة عمر " بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع الخليج 365 خلال الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بـ مجدي الهواري يعلن عن مسرحية جديدة مع مكي، وفاة شقيق كريمان بعد أيام من رحيلها، رسالة غامضة من نسرين طافش لمتابعيها، أول تعليق من لقاء سويدان على اتهامها بصفع ميدو عادل، مدير مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكشف ملامح الدورة الثانية، أنغام وشيرين والجسمي.. نجوم الوطن العربي في حفلات "ليلة عمر " بالكويت، السودان تختار "وادعًا جوليا" لتمثيلها في ترشيحات أوسكار 2024، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

"طلاق وإساءة لصحفية واعتذار".. تفاصيل أزمات شريف منير وسبب تصدره التريند

أثار الفنان شريف منير، حالة من الجدل مجددًا، بعد إعلانه عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، انفصاله عن الفنانة لورا عماد، والدة ابنتيه "كاميليا"، و"فريدة".

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"يا بخت اللي يعرف حد محترم".. نسرين طافش توجه رسالة غامضة لمتابعيها

وجهت الفنانة نسرين طافش، رسالة غامضة، عبر حسابها الخاص على انستجرام.

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مجدي الهواري يعلن عن مسرحية جديدة تجمعه بـ أحمد مكي

يستعد الفنان أحمد مكي للتعاون مع المخرج أحمد الهواري في عمل مسرحي جديد جاء باسم "صاحب السعادة" بشكل مؤقت، بعد تجربتهما في مسرحية "حزلقوم".

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"أنا ست محترمة".. أول تعليق لـ لقاء سويدان على اتهامها بصفع الفنان ميدو عادل بالقلم

حرصت الفنانة لقاء سويدان، على توضيح موقفها، بعد أثارتها الجدل بعد وقوع مشادة، بينها وبين الفنان محمد عادل "ميدو"، الذي يشاركها بطولة مسرحية "سيد درويش"، في أخر ليلة عرض على المسرح، واتهامها بصفع زميلها بالقلم على وجهه.

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وفاة شقيق الفنانة كريمان بعد أيام من رحيلها

توفى صباح أمس محمد سليم شقيق الفنانة كريمان، بعد أسبوعين من وفاتها.

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بعد نجاح الدورة الأولى..مدير مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكشف لـ "الخليج 365" ملامح الدورة الثانية

أسدلت مساء أول الاثنين إدارت مهرجان الغردقة لسينما الشباب الستار على فاعلياته، بعد انتهاء الدورة التي أقيمت في الفترة من 21- 26 سبتمبر الجاري بحضور نخبة من النجوم وصناع السينما بمدينة الغردقة.

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أنغام وشيرين والجسمي.. نجوم الوطن العربي في حفلات "ليلة عمر " بالكويت

ينطلق مهرجان"ليلة عمر" الغنائي في نسخته الأولى بدولة الكويت نهاية الأسبوع الجاري بحفلين من العيار الثقيل لصوت مصر النجمة أنغام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

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غابت عن حضور منتدى الإعلام في دبي.. نيشان يهاجم ياسمين عز: "كان يشرفها أسألها سؤال واحد"

شن الإعلامي اللبناني نيشان هجومًا على الإعلامية ياسمين عز، وذلك بعدما تغيبت عن حضور "منتدى الإعلام العربي" حيث كان من المفترض أن تشاركه تقديم الحفل على المسرح في دبي.

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السودان تختار "وادعًا جوليا" لتمثيلها في ترشيحات أوسكار 2024

كشفت الصفحة الرسمية لشركة "Mad Solutions" على "انستجرام" عن اختيار دولة السودان لفيلمها "وداعًا جوليا" ليمثلها في ترشيحات أوسكار 2024.

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هنا شيحة تشارك بافتتاح استوديوهات خشب الزيتون في الأردن

كشفت الفنانة هنا شيحة عن حضورها احتفالية الذكرى العشرين للهيئة الملكية للسينما في الأردن وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

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