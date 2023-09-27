نيللي كريم بدون مكياج وهلا شيحة برفقة ابنتها ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نهال عنبر

هنأت الفنانة نهال عنبر متابعيها، بمناسبة المولد النبوي الشريف ونشرت صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وعلقت: "مولد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة يارب".

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "الإستوري" وظهرت بفستان باللون الأخضر.

نيللي كريم

خطفت الفنانة نيللي كريم، الأنظار إليها بأحدث ظهور، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت خلالها بدون مكياج.

هلا شيحة

شاركت الفنانة هلا شيحة، متابعيها أحدث ظهور لها برفقة ابنتها، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام".

هيدي كرم

نشرت هيدي كرم، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت داخل سيارتها.

مي حلمي

شاركت مي حلمي، صورة جديدة لها وظهرت فيها ببطن مكشوف، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بـ "إنستجرام".

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، صورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "الإستوري"، و ظهرت بدون مكياج.

عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها صورة جديدة لها من داخل سيارتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "أنتي تستحقين أن يفرش لك الورد وأن يبالغ لك بالحب".

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بدون مكياج.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه صورة جديدة له أثناء قضاء عطلته الصيفية ونشر الصورة على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".