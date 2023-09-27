شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم الحساب".. شهادات من داخل تل أبيب عن بأس المصريين فى حرب أكتوبر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الوثائقى "يوم الحساب" والمقرر عرضه على شاشة DMC، ويتناول اعترافات من تل أبيب وشهادات حصرية من واشنطن وباريس، بعد مرور 50 عامًا على الانتصار الساحق للجيش المصرى 6 أكتوبر من عام 1973.

وكانت قناة دي إم سي عرضت تقريرا بعنوان "50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.. كتاب أسرار حرب أكتوبر في الوثائق الأمريكية". وشرحت قناة دي إم سي في تقريرها تفاصيل كتاب "أسرار حرب أكتوبر في الوثائق الأمريكية"، والذي يقدم شهادات عن ملحمة النصر في حرب أكتوبر من واقع مجموعة من الوثائق الأمريكية وأرشيف عدد من الأجهزة منها وزارة الخارجية الأمريكية والأرشيف الرئاسي.

ويبلغ عدد الوثائق المترجمة في الكتاب 88 وثيقة وتغطي الفترة الزمنية ما بين شهر مايو 1973 وحتى انتهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل في مطلع نوفمبر.

وتكشف الوثائق معلومات بالغة الأهمية حول السياسات الأمريكية والتصورات المطروحة والقرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الحرب، وتضمنت الوثائق محاضر الجلسات بين كيسنجر وجولد مائير، والتي احتوت على عبارات المديح إلى كيسنجر لدوره الحاسم في حماية إسرائيل وانحياذه لها وتوفير كل ما أرادته من أسلحة متقدمة.