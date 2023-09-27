شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزي يهاجم أفلام الأبطال الخارقين من جديد.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش المخرج العالمى مارتن سكورسيزي تأثير أفلام الكتب المصورة أو "أفلام الأبطال الخارقين"، التي تحولت لسلاسل أفلام على ثقافة السينما، وشجع صانعي الأفلام والجمهور على "الرد" ضدها، المخرج، الذي سبق أن وصف أفلام مارفل بـ "ليست سينما" في السابق، تناول الموضوع مرة أخرى خلال مقابلة موسعة مع مجلة GQ.

وقال سكورسيزي عن وفرة أفلام الكتاب الهزلي في دور السينما: "الخطر هنا هو ما يفعله هذا الأمر بثقافتنا، لأنه ستكون هناك أجيال الآن تعتقد أن هذه هى نوعية الأفلام فقط "



مارتن سكورسيزي

وعندما اقترح الصحفى أن الكثير من الناس يفكرون بهذه الطريقة بالفعل، وافق سكورسيزي على ذلك، مضيفًا: "إنهم يعتقدون ذلك بالفعل، مما يعني أنه يتعين علينا بعد ذلك القتال بشكل أقوى، ويجب أن يأتي من المستوى الشعبي، حيث يجب أن يأتي من صانعي الأفلام أنفسهم، وسيكون لديك، كما تعلم، الأخوين سافدي، وسيكون لديك كريس نولان، هل تعرف ما أعنيه؟ وضربهم من كل جانب، فـ عليك ضربهم من كل جانب ولا تستسلم، ودعونا نرى ما سيحصل، لأنه يتعين علينا إنقاذ السينما”.

وقال المخرج: "المحتوى المُصنَّع ليس سينما، الأفلام تشبه الذكاء الاصطناعي، وهذا لا يعني أنه ليس لديك مخرجين رائعين وأشخاص مؤثرات خاصة يقومون بأعمال فنية جميلة، و لكن ماذا يعني ذلك؟ ماذا ستفعل هذه الأفلام وماذا ستعطيك؟ بصرف النظر عن نوع من إتمام شيء ما ثم إزالته من عقلك وجسمك بالكامل، هل تعلم؟ إذن ماذا يعطيك؟".