نقيب الصحفيين يكرم محمود التهامى بعد حفل ذكرى المولد النبوى الشريف

القاهرة - سامية سيد - كرم نقيب الصحفيين خالد البلشي، المنشد محمود التهامي بعد حفله داخل النقابة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتألق المشد الدينى محمود التهامي بحفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داخل مسرح نقابة الصحفيين بحضور النقيب خالد البلشي وعدد من الأعضاء، وقدم خلاله مجموعة من الابتهالات والانشادات الدينية منها أكاد من والله حي ومدد ووطني.

ووجه المنشد الديني محمود التهامى الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشي ومجلس الإدارة، خلال حفله داخل مسرح نقابة الصحفيين احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، وقال التهامي: "لا بد من الاهتمام أكثر بالإنشاد الدينى".

وأكد مؤخرا جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الاحتفالية تأتى فى إطار استعادة دور النقابة الثقافى والفنى، وإحياء لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد - عليه الصلاة والسلام، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف مظهر من مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

ووجه الشكر للشيخ محمود التهامى على اهتمامه بمشاركة الصحفيين فى هذه الاحتفالية، كما وجه الشكر للزميلة منى الصاوى الصحفية المتخصصة فى ملف الإنشاد الدينى بمؤسسة دار التحرير على جهودها فى التحضير للحفل.

من جانبه، أشاد التهامى بجهود نقابة الصحفيين فى نشر الثقافة ورفع الوعى والحفاظ على الهوية المصرية، لا سيما جهود دعم الإنشاد الدينى كونه مكونًا رئيسيًا للهوية وتشكيل الوعى الفنى والثقافة.

وأضاف أن نقابة الصحفيين كيان عريق يضم قامات الدولة المصرية من كتّاب ومفكرين وأدباء، موجهًا الشكر لنقيب الصحفيين الكاتب الصحفى خالد البلشى على الدعوة لإحياء الحفل.