فنانة مغربية تفوز بمعركتها القضائية ضدّ فرقة The Chemical Brothers

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أكثر من 10 سنوات، تمكنت النجمة نجاة عتابو من الفوز بمعركة قضائية ضدّ فرقة بريطانية في قضية حقوق ملكية تعود فصولها لعام 2005.

وبدأت القضية عندما تقدّمت الفنانة المغربية بشكوى إلى المحكمة الدولية في لاهاي، ضدّ الفرقة الموسيقية البريطانية الشهيرة The Chemical Brothers، والتي استخدمت موسيقى أغنية “هادي كذبة باينة”، في أغنيتها Galvanize.

وحصلت الفنانة نجاة عتابو منذ عام 2020 على مستحقاتها ونصيبها من مداخيل وعائدات استغلال وتوزيع الأغنية في كل مرة يتم فيها بثها عبر الإذاعات أو التلفزيون والمهرجانات بصفتها تحمل حقوق المؤلف، كما اعتبرها حكم المحكمة مُشاركةً في إنتاج الأغنية العالمية التي تعود الى الثنائي البريطاني.

وبعد صدور الحكم، أُدرج اسم نجاة عتابو عبر كل المنصات الموسيقية في النسخة النهائية من الأغنية الشهيرة للفرقة البريطانية التي فازت بجائزة أفضل تسجيل رقص عام 2006 في حفل توزيع جوائز “غرامي” بعد أن تصدّرت لأسابيع قائمة أفضل 10 أغانٍ في المملكة المتحدة، وبلغ عدد مشاهداتها عبر “يوتيوب” الى اليوم أكثر من 99 مليون مشاهَدة.

يُذكر أن “هادي كذبة باينة” هي من الأغاني الشهيرة في المغرب، ومن روائع نجمة الأغنية الشعبية المغربية والتي حققت نجاحاً كبيراً إذ إنها من أجمل الأغاني في المهرجانات الموسيقية والإذاعات على مدار سنوات طويلة.