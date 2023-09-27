ليلى علوي تمدح إنجازات السعودية: “بعشقها وبعشق أهلها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ليلى علوي خلال مشاركتها في احتفال اليوم الوطني السعودي، عن رأيها في الأعمال الفنية والمسرحيات التي تقدّمها السعودية أخيراً.

وقالت ليلى علوي: “أنا بعشق السعودية وأهل السعودية الطيبين دي محبّة خاصة”. وأضافت: “السعودية حققت حاجات كتيرة جداً وإنجازات فنية رائعة زي مهرجان البحر الأحمر اللي اتكرّمت فيه السنة اللي فاتت، وصناعة السينما اللي أنا بعشقها اللي قايمة على الشباب من سيناريو وتصوير، بنروح نتفسح هناك”.

يُذكر أن آخر أعمال ليلى علوي الفنية، فيلم “شوغر دادي” الذي عُرض أخيراً، وضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: تامر هجرس، جوهرة، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي…، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرّية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

من ناحية أخرى، تنتظر ليلى علوي عرض فيلم “آل شنب”، وهو يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: سوسن بدر، لبلبة، هيدي كرم، أسماء جلال، خالد سرحان…، والفيلم من تأليف وإخراج أيتن أمين.