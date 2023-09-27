زوج أصالة يدعمها في ألبومها الجديد: “أيقونة متفردة ومتجددة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الشاعر فائق حسن زوج الفنانة أصالة، عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” رسالة دعم لها بعد طرحها بوستر ألبومها الجديد بعنوان “لحقت نفسي”.

ونشر فائق حسن بوستر الألبوم، وعلّق عليه قائلاً: “تشبهين موهبتك متفردة متجددة… الفن للفن جعلتي منه أولوية فكنتي أيقونة الشرق صولا لحقت نفسي مبروك جوزتي”.

وكانت أصالة قد نشرت بوستر ألبومها الجديد “لحقت نفسي”، عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، حيث ظهرت فيه بفستان أنيق باللون الأحمر، وعلّقت عليه بالقول: “الجزء الأول من ألبوم “لحقت نفسي”… قريباً”.

وحذفت أصالة كل منشوراتها من حسابها في موقع “إنستغرام”، تمهيداً لإطلاق حملة الدعاية للألبوم.

وفي جانب آخر، كان فائق حسن قد علّق على نجاح أغنية أصالة وماجد المهندس “الحب الأبدي”، والتي كتب هو كلماتها، حيث قال في بيان: “بعد رحلة فنية طويلة ومميزة مع صديق عمري ماجد المهندس، وبعد سنوات من الحب والزواج مع أصالة، كان لا بد لي من أن أترجم محبتي وحبي لهما من خلال عمل يجمعهما، خاصة أن كلاً منهما يمتلك تاريخاً مميزاً من النجاحات، ولم يكن أمامي إلا أن يكون موضوع العمل، يتمحور حول ما يجمعنا نحن الثلاثة، ألا وهو الحب”.