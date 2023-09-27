شكرا لقرائتكم خبر عن آية أبو زيد عن دورها فى "الفريدو": تجربة مميزة وتفاجأت برد فعل الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادات واسعة حصدتها الممثلة الشابة آية أبو زيد، بعد مشاركتها في مسلسل "الفريدو" خلال الحلقتين الأولى والثانية بدور "زينب"، وهي مساعدة ثريا (إلهام شاهين) في المنزل خلال أحداث العمل، وخصوصا بعد قيامها بإهانتها ونعتها بـ "المجنونة"، مع قدوم فريد (أحمد فهمي)، وقيامه بطردها من المنزل.

وعن ترشيحها في العمل، قالت آية أبو زيد: "اللي رشحنى للدور مخرج العمل عصام نصار والكاستنج دايريكتور أحمد تمام، و ده بعد ما شافونى في عرض ياسين وبهية"، معبرة عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تلقتها على مواقع التواصل الاجتماعي على دورها "حقيقي ردود الأفعال والإشادات على صفحات الفيسبوك كانت مفاجأة كبيرة ليا، وخلانى ما كنتش قادرة استوعب كنت فرحانة جدا وبضحك وبدمع وبشكر ربنا مع كل كلمة أو رسالة اتبعتتلي أو اتكتبت عني".

وتابعت لـ ”الخليج 365” أن المخرج عصام نصار سهل عليها العمل بشكل كبير، أثناء حديثهما عن شخصية "زينب"، وكيفية انتقالها من كونها لطيفة، ثم إظهار أنها غير شغوفة بعملها، وغير أمينة على "ثريا"، موضحة: "بعد ما عملت الأوديشن واتقبلت في الدور، قابلت أستاذ عصام وأستاذ عمرو محمود ياسين، واتكلمنا في إنى متخيلاها بشكل معين بدون ما أبعد عن خطها الدرامى والإطار اللي المفروض تتحرك فيه وبالفعل الحمد لله وصلنا لنتيجة حلوة أوى ظهرت ع الشاشة".



آية أبو زيد

وعن تعاونها مع النجمة إلهام شاهين في الحلقة الأولى من العمل، أشارت أن التعامل معها كان لطيفا جدا، وأنها بعد تركيزها في أداء الدور، وبعد انتهائها منه، أشادت بها الفنانة إلهام شاهين، متابعة: "بعد ما خلصت شغل أستاذة إلهام قالتلي انت شطورة فأنا سعيدة بالتجربة وبإشادة مهمة من نجمة كبيرة زي أستاذة إلهام"، كما ذكرت أن الدور يعد خطوة مهمة في طريقها الفني، كما أنها أيضا تجربة مميزة على قلبها، تحاول الاستفادة منها قدر المستطاع.

حكاية الفريدو هي إحدى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم، وهي مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.