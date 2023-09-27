جنا عمرو دياب تخطف أنظار المتابعين بإطلالتها الجريئة !

ميرنا وليد - بيروت - نشرت جنا عمرو دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب صورة جديدة لها على حسابها عبر خاصية الحالة، و اثارت الجدل كالعادة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت شورت قصير وتيشيرت أبيض، وتفاعل متابعيها معها .



و من ناحية اخرى، سخرت جنا عمرو دياب، من الانتقادات الأخيرة التي تعرضت لها في التعليقات على صورها و هي ترتدي المايوه البكيني على الشاطئ.

و علقت جنا عمرو دياب، قائلة على صورها، باللغة الإنجليزية: "يا إلهي.. فتاة ترتدي البكيني.. شيئ مخيف" لتسخر من التعليقات التي تلقتها في الفترة الأخيرة.