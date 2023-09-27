رامي جمال يحيي حفل تخرج طلاب في أحد معاهد الإسكندرية

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري رامي جمال حفل تخرج طلاب في أحد المعاهدي في الإسكندرية، وسط جمهور كامل العدد .



وقدم رامي خلال الحفل، مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور، منها “إوعديني، جتلك، أنا مش كداب” وغيرها.

وكان لرامي جمال قد طرح مؤخرًا أغنية “هيبدأ يتكلم ” وحققت الى حد الأن 640 الف مشاهدة .

والجدير بالذكر أن أغنية “ هيبدأ يتكلم" من إنتاجه، ومن كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع أحمد عبد السلام، تصوير أسماء نبيل.

ومن كلمات الاغنية :

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لسه هيبدأ يتكلم

عن انه في زمني اتحمل

شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل

كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا انه معايا استندل

هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقي صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع

و اتساهل تاني في حقي

لسه هيبدأ يتكلم

عن انه في زمني اتحمل

شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل

كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا انه معايا استندل

عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمة وكاشف ورقه

سبتوا انا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه

و ده سايقه العند وسرقوا

هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقي صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع

و اتساهل تاني في حقي

عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمة وكاشف ورقه

سبتوا انا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه

و ده سايقه العند وسرقوا

