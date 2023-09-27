نوال الزغبي تكشف عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "فخامة معاليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت اللبنانية الفنانة نوال الزغبي، عن موعد طرح أغنيتها الجديدة، التي تحمل عنوان "فخامة معاليك".

وشاركت نوال الزغبي متابعيها صورة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "شاهد غدًا أغنية فخامة معاليك عند الساعة السادسة مساًء على يوتيوب لايف ستايل".

والأغنية من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح.

وكرمت نوال الزغبي بحفل الموركس بجائزة "أفضل أغنية هادفة" عن أغنية "حفلة" التي طرحت منذ عام وحققت نسب مشاهدة تخطت الـ 21 مليون.