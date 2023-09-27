شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وميريام فارس يجتمعان فى حفل غنائى بدولة الإمارات الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجمان أحمد سعد وميريام فارس، حفلاً غنائياً، في دبى بدولة الإمارات، بعد غد الجمعة 29 سبتمبر الجارى، ويقدم النجمان باقة مميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

يذكر أن أحمد سعد أحيى مؤخرًا، حفل كامل العدد فى مدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان العلمين فى دورته الأولى، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه وسط هتاف الجمهور، إذ قدم أغاني: "إيه اليوم الحلو ده" و"وسع وسع" و"صدقيني".

وأكد النجم أحمد سعد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سعيد بردود الأفعال التى تلقاها بعد حفله بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى ورفعت شعار كامل العدد.

وأضاف أحمد سعد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كل الإمكانيات لخروج الحفل فى أفضل صورة شرفتنا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أنه سعيد بعرض حفلته غدًا على قناة اون إحدى قنوات المتحدة، وعرض الحفلات الأخرى أيضا.