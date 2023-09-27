ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الازياء العالمية هايدي كلوم وهي عضو في لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير America's got talent فيديو لاستعداداتها للحقلة لااخيرة التي ستبدأ بعد قليل ليتم الاعلان فيها عن فائز جديد بعد الفرقة الراقصة اللبنانية "مياس" التي فازت العام الماضي.
وظهرت هايدي كلوم في الفيديو الذي نشرته وهي تستحم ثم تتحضر للحفل النهائي الذي ينتظره عدد كبير من المشاهدين.
يذكر ان فرقة "مياس" اللبنانية ستقدم عرضا في حلقة اليوم الختامية لتسليم اللقب الى الفائز الجديد الذي سيتم الاعلان عنه اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر هايدي كلوم تنشر فيديو لها وهي تستحم استعداداً للحلقة الاخيرة من America's got talent لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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