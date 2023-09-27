وفاة ديفيد ماكالوم بطل مسلسل "NCIS" عن عمر يناهز الـ 90 عاما

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل البريطاني ديفيد ماكالوم بطل مسلسل "NCIS" عن عمر يناهز الـ 90 عاما في أحد المستشفيات نيويورك.

وذكرت شبكة "يورونيوز" أن الراحل عرف الشهرة في الستينيات من خلال لعب دور "إيليا كورياكين" الساحر في مسلسل "ذا مان فروم يو إن سي إل إي" N.C.L.E وقد ظهر في أول فيلم له عام 1963 في فيلم "ذا جريت إسكيب" (الهروب الكبير) إلى جانب "ستيف ماكوين". في عام 2003، بدأ تجسيد شخصية دكتور دونالد "داكي" مالارد، أخصائي الطب الشرعي في دائرة التحقيقات الجنائية البحرية الأمريكية (إن سي آي سي) في السلسلة التي تحمل الاسم نفسهوحقق نجاحا حقيقيا.

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