شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى المولد النبوي.. أبرز 5 أفلام دينية فى تاريخ السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي اهتمت السينما المصرية بتوثيقها على مدار تاريخها وعصورها بعدد من الأفلام، والتي ارتبطت في أذهان الجمهور مع هذه الذكرى، وتظل تعرض على شاشات التليفزيون وتجذب الجمهور إليها.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الأفلام الدينية التي تناولت مولد النبي:

مولد الرسول 1964

فيلم "مولد الرسول" من إنتاج عام 1960، وبطولة يوسف وهبي وسميرة توفيق وأنور زكي وإخراج أحمد الطوخي .

هجرة الرسول 1964

وفيلم "هجرة الرسول"، الذي يتناول الفترة ما قبل الدعوة، وأنتج عام 1964، وهو من بطولة كل من: ماجدة، إيهاب نافع، عدلي كاسب، سميحة توفيق، حسن البارودي، هدى عيسى، وغيرهم من الفنانين، وسيناريو وحوار حسين حلمي المهندس وعبدالمنعم شميس، وإخراج إبراهيم عمارة.

فجر الإسلام 1971

فيلم "فجر الإسلام"، من بطولة نجوى إبراهيم، محمود مرسي، يحيى شاهين، عبدالرحمن علي، سميحة أيوب، ابراهيم عبدالرازق، وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو صلاح أبو سيف و عبدالحميد جودة السحار، وإخراج صلاح أبو سيف.

الشيماء 1972

ومن أهم الأفلام الدينية التي تم إنتاجها، فيلم "الشيماء"، إنتاج عام 1972، وقام ببطولته أحمد مظهر وسميرة أحمد وأمينة رزق وغسان مطر وصلاح نظمي، من تأليف عبدالسلام موسى عن رواية علي أحمد باكثير، وإخراج حسام الدين مصطفى، ويتحدث الفيلم عن أخت النبي في الرضاعة، فضلا عن دعوة النبي.

الرسالة 1975

ومن الأفلام الدينية الهامة أيضا فيلم "الرسالة" الذي أنتج عام 1975، من بطولة عبدالله غيث، منى واصف، أحمد مرعي، محمد العربي، علي أحمد سالم، محمود سعيد، أما النسخة الإنجليزية فهي من بطولة انتوني كوين وايرين باباس.