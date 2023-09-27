هالة صدقي تعود إلى السينما بفيلم كوميدي

تحدثت النجمة هالة صدقي عن أعمالها المقبلة في لقاء سريع ضمن برنامج Arabwood، مؤكدةً أنها تحضّر حالياً لعمل جديد تعود من خلاله الى السينما بعد غياب طويل.

وكشفت صدقي أن الفيلم يحمل عنوان "كتف قانوني"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من اخراج سامح عبد العزيز، وسيشارك فيه الكثير من النجوم كضيوف شرف، من بينهم: شيرين رضا وحسن الرداد وسيد رجب ودينا وإنتصار.

كما عبّرت النجمة المصرية عن سعادتها بدور "صفصف" الذي جسّدته في مسلسل "جعفر العمدة"، بالقول: "صفف عملتلي قاعدة مع أجيال مكنوش يعرفوني الأطفال والشباب الصغيرين، وبقدر الإمكان بحاول أعمل حاجة تعجبهم ويمكن تكون أحسن من صفصف أو لا".

وأضافت: "في جزء تاني من جعفر العمدة هو متلغاش، ولكن هيبقى 2025، ولازم يتحضر كويس عشان يبقى بنفس أهمية الجزء الأول".

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