شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع أوسيمين..قرار صادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مدريدية أن ريال مدريد مهتما بالتعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، خلال سوق الإنتقالات القادم بعد أزمته الأخيرة مع نابولي.

ولكن أكدت في الوقت نفسه أن ريال مدريد سيواجه صعوبة كبيرة في الصفقة، حيث يرفض الفريق المدريدي دفع أكثر من 70 مليون يورو من أجل الصفقة.

في الوقت الذي من المتوقع أن لن يسمح فيه مسئولي نابولي برحيل اللاعب بعرض أقل من 100 مليون يورو في الفترة القادمة.

ريال مدريد يري أنه من الصعب دفع هذه القيمة، مثلما فعل مع بيلنجهام في المريكاتو الصيفي المنقضي، الأمر الذي قد يسبب أزمة مالية داخل صفوف النادي الملكي.

موقف أوسيمين من ريال مدريد

هذا ولن يمانع أوسيمين إنتقاله إلى ريال مدريد إذا ما اتيحت له الفرصة، ولكن تبقي الأولوية الكبري للاعب التواجد في الدوري الإنجليزي خلال المرحلة المقبلة.