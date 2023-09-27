وائل كفوري يهنئ محبيه بعيد المولد النبوي الشريف وينعى ضحايا الحمدانية

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم الأربعاء في 12 ربيع الأول من العام 1445 هجرية و27 أيلول سبتمبر من العام 2023 ميلادية ذكرى المولد النبوي الشريف التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم خصوصاً في الدول العربية، ولهذه المناسبة توجه الفنان اللبناني وائل كفوري بالتهنئة لمحبيه بهذا العيد فكتب في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، نسأل الله أن يمنّ علينا جميعًا بالسلام والرحمة وأن يجعل هذا اليوم مليئًا بالخير والبركات.

عيد مبارك!".

من ناحية أخرى فقد تأثر كفوري بفاجعة وقوع ضحايا في حريق اندلع بإحدى قاعات الأفراح في الحمدانية فتوجه بالتعزية والمواساة لذوي الضحايا والعراقيين بشكل عام متمنياً الشفاء العاجل للجرحى وكتب :"خالص العزاء والمواساة للأشقاء في العراق في فاجعة الحمدانية والله يشفي المصابين ويرحم جميع الضحايا ويصبّر اهلهم".

وكان أصيب 100 شخصاً وتوفي عدد مماثل شخص إثر إندلاع حريق هائل في إحدى قاعات الأفراح في منطقة الحمدانية، بنينوى في العراق، أمس الثلاثاء في فاجعة أدمت القلوب وتحركت على إثرها السلطات التي أعلنت إيقاف 9 أشخاص على خلفية الحادث الذي عزته إلى مخالفة قواعد السلامة، وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحِداد العام في عموم العراق لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الحريق، وكان السوداني وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المصابين.