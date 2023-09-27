ياسمين صبري تعتبر الذكاء الإصطناعي مهدداً للبشر وتقول :أنا بحب الستات"

ميرنا وليد - بيروت - خلال ندوة شاركت فيها في منتدى الإعلام العربي بدبي تحت عنوان "هل سيغير الذكاء الاصطناعي مستقبل الدراما العربية؟، أثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري موجة جدل بعد تصريحها عن رأيها في الذكاء الإصطناعي إذ إنها رأت أنه ليس لخير البشرية إنما الهدف منه هو القضاء على جزء كبير من البشر كي يتم انتقاء الأفضل وقالت :" الذكاء الاصطناعي جاء لمحو قسم كبير من البشرية وفقط بعض المختارين سيستمرون في العيش وفي النهاية البقاء للمختار".



وكانت صبري قد عبّرت عن محبتها الكبيرة للنساء بشكل عام وأهمية الشعور بالراحة النفسية للمرأة، وذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" قائلة :"تحدثت ياسمين صبري خلال اللقاء عن موضحة كيف تقوم هي بهذا الأمر بقولها: "أنا لما أكون مع صاحبتي وجوزها يوصل لازم أمشي، وأخلي الست مرتاحة، إلا إذا أصرت إني أكون موجودة".

أضافت :""أنا بحب الستات وأقدرهم جدا، وأبسط حاجة تسعد الست، الكلمة الحلوة للست صدقة جارية وجبر خواطر".