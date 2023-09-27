نوال الزغبي تنادي حبيبها :"فخامة معاليك"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حققت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وعدها لمحبيها بطرحها أمس الثلاثاء في 26 أيلول/سبتمبر أغنيتها التي طال انتظار محبيها لها وهي بعنوان "فخامة معاليك" على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب.



الأغنية جاءت باللهجة الخليجية، وتعاونت نوال فيها مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والمحلن ياسر نور، والموزع الموسيقي هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

وقد عبّر متابعو الزغبي عن سعادتهم وتفاعلهم الإيجابي مع الأغنية التي نالت إعجابهم منذ أن سمعوها وأثنوا عليها في تعليقاتهم وقد حقق الكليب الخاص بها بعد 19 ساعة على طرحه أكثر من 200 ألف مشاهدة ليكون بطاقة جديدة من بطاقات النجاح للفنانة اللبنانية التي تختار بذكاء وعناية جميع أعمالها.

إشارة إلى أن نوال الزغبي فازت بجائزة أفضل أغنية هادفة عن أغنيتها (حفلة)، خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور لعام 2023، الذي أقيم في بيروت مساء الأحد 17 سبتمبر/ أيلول الجاري وتألقت بفستان أسود من علامة دار لابورجوازي وبدت في غاية الجمال.

​​​​​ويقول مطلع الأغنية :"

فخامة معاليك/ تخليني أجيك

وبروحي انا افديك/ يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك/ لا نهائي حبي ليك

بلا حدودن أغليك/ ياحبي الجنوني

غيرا غيرا مابي غيرا/ عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا/ ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر/ بالمختصر أوڤر حيل زينِك

انت القمر أصل العِطِر/ يرجى الحذر والنظره من عينك