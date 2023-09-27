محمد التاجي يخضع لعملية جراحية بالمعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان محمد التاجي عن خضوعه لعملية جراحية بالمعدة مساء اليوم، بسبب تعرضه لأزمة صحية، وطالب من متابعيه وجمهوره الدعاء له.

وكتب "التاجي" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "دعواتكم.. وقولوا للي مركز معايا يبعد شوية، مبيعديش كام شهر وإلا وفية كعبلة صحية، النهاردة هعمل منظار على المعدة".

الفنان محمد التاجي، ظهر بعد غياب خلال موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسلين، هما "دايما عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان، و "فاتن أمل حربي" الذي قامت ببطولته الفنانة نيللي كريم.