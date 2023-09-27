أحمد سعد يوجه رسالة لجمهور حفل تخرج الجامعة الأمريكية في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

وجه الفنان أحمد سعد رسالة مصورة خاصة عرضته منصات الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE يحمّس جمهور حفل تخرج الجامعة الذي سيقام يوم 29 سبتمبر 2023 في قاعة كوكاكولا أرينا دبي، أعرب من خلالها عن حماسه الشديد لإحياء حفل التخرج وملاقاة الجمهور في دبي

وقال سعد: "جمهوري الحبيب الغالي الموجود في دبي، أنا عندي حفلة متحمس لها جداً جداً في كوكاكولا أرينا، حفلة الجامعة الأمريكية في الإمارات يوم 29 سبتمبر 2023"،

وأضاف: "أنا سعيد جداً لأني هكون معاكم يوم الجمعة في دبي وهنغني كل الأغاني سوا "اختياراتي مدمرة حياتي، وإيه اليوم الحلو ده".

وتحت شعارها في جميع نشاطاتها "لا شيء مستحيل"، يجتمع في حفل تخرج الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE مع الفنان أحمد سعد، الفنانة اللبنانية ميريام فارس والفنان السعودي "عايض" والفنان العراقي "دي جي أصيل"، وذلك ضمن خطة وادارة الجامعة AUE في جعل حفل التخرج ذكرى أبدية يحتفل بها الخريجين وأهاليهم، والجمهور الذي سيقوم بحجز التذاكر لمشاركتهم هذه الفرحة، و لقاء نجومهم المطربين المشاركين في الحفل، من خلال توفير مقاعد يمكن حجزها من خلال الموقع الرسمي المعتمد لحجز التذاكر بالتعاون مع إدارة كوكاكولا أرينا في دبي.