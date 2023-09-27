شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يتغنى بأعمال الأساتذة على مسرح النافورة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واستمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الأساتذة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تقام الأمسية الثانية فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 29 سبتمبر على مسرح النافورة.

وخلالها يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى مع الحفاظ على طابعها الفريد.

جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة.