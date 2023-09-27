شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يتغنى بأعمال الأساتذة على مسرح النافورة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وخلالها يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى مع الحفاظ على طابعها الفريد.
جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة.
يذكر أن مدحت صالح أحيى الحفل الأول من مشروع "الأساتذة" يوم 31 يوليو الماضي، وقدم النجم مدحت صالح خلال الحفل الأوبرا أغانى للراحل محمد فوزي منها "يا جميل ياللي هنا" و"تملي في قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تألق بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ، منها "قولوا له الحقيقة" و"ياهلي ياهلي" و"فوق الشوق" و"صافيني مرة"، و"أسمر يا أسمراني"، كما غنى "حمّال الأسية" للراحلة فايزة أحمد، و"مقادير" لسراج عمر، و"شفت بعيني" لمحرم فؤاد، واختتم حفله بأغنية "مصر التى فى خاطرى".
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