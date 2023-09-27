شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ترشح فيلم "وداعا طبريا" للمخرجة لينا سوالم للمنافسة على الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشحت فلسطين الفيلم الوثائقي وداعا طبرياBye Bye Tiberias للمخرجة لينا سوالم للدخول في منافسة للوصول إلى جوائز الأوسكار بفئة أفضل فيلم أجنبي بحسب ما نشرته صحيفة فارايتي.

يستعرض الفيلم الوثائقي "وداعا طبريا"، استكشاف المخرجة لينا سوالم الشخصي لعلاقتها مع والدتها الفنانة الفلسطينية هيام عباس نجمة مسلسل "الخلافة"، وهي أيضا ابنة المسرحي الجزائري زين الدين سوالم.

وفقًا للملخص الرسمي للفيلم: "رسالة حب سوالم إلى والدتها تتبع الممثلة أثناء عودتها إلى منزلها في القرية التي نشأت فيها، وبالاعتماد على مجموعة غنية من اللقطات الأرشيفية، يجد هذا الفيلم الوثائقي الحميم الفنانة تعود إلى منزلها وتتواصل من جديد مع نساء طبرية وفلسطين وخارجها.

وكان فيلم وداعا طبرية عرض في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ80 ولاقى إشادة نقدية واسعة.

جوائز الأوسكار

يشار إلى أنه يجب أن يتم استلام جميع الطلبات والمواد الخاصة بسباق 2023 من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية بحلول الساعة 5 مساءً يوم 2 أكتوبر. ويجب أن تستوفي الأفلام جميع شروط التأهيل في الفترة ما بين 1 ديسمبر 2022 و31 أكتوبر 2023. وسيتم الإعلان عن قائمة مختصرة تضم 15 فيلمًا في 21 ديسمبر. وسيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين في 23 يناير 2024. ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96 في 10 مارس 2024.