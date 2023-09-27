مينا مسعود يكشف عن أمنيته بالتمثيل أمام يسرا

كشف الممثل المصري العالمي مينا مسعود، عن الفنانة المصرية التي يتمنى التمثيل أمامها، مؤكدًا أنه فخور بتجربة فيلم «في عز الظهر» الذي شارك فب بطولته رفقة شيرين رضا، إيمان العاصي، جميلة عوض.

وقال مينا مسعود، في تصريحات تلفزيونية إنه يتمنى التمثيل مع الفنانة يسرا، موضحا: «نفسي أمثل مع فنانات مصريات كتير، وكان ليا الشرف أني مثلت مع شيرين رضا وإيمان العاصي وجميلة عوض في فيلم في عز الظهر، واتمنى أمثل مع يسرا».

وتطرق مينا مسعود للحديث عن فيلم «في عز الظهر»، مؤكدًا أن العمل في مرحلة المونتاج حاليا، ومن المقرر طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «مستني الفيلم ينزل وبعدها أقرر هشوف هعمل أي تاني هنا في مصر».

كما كشف مينا مسعود، شروطه للمثيل في مصر، قائلًا: «لو همثل في مصر لازم السيناريو يكون مناسب بالنسبالي، وأنا حبيت تجربة فيلم في عز الظهر وحبيت الفنانين والفن في مصر وإن شاء الله أكمل».

مينا مسعود: عايز أعمل عكس عمر الشريف

وأكد مينا مسعود أنه بدأ التمثيل في أمريكا ثم مصر، ويسعى للتواجد بين البلدين، موضحًا: «أنا دايما بقول عايز أعمل اللي عمر الشريف عمله بس بالعكس، يعني هو بدأ في مصر ثم راح أمريكا، أنا عايز أعمل العكس أنا بدأت في أمريكا وعايز أنزل مصر وأمثل في مصر وأمثل هناك برضو، وإن شاء الله أكمل في المشوار ده».

ووجّه مينا مسعود كلمة للمرأة المصرية، إذ قال: «المرأة مهمة جدا في العالم كله خاصة في مصر وفن السينما، إحنا لازم نكون جانب وفي ظهر المرأة في السينما في مصر، وأنا أحب أني أشوف المرأة خلف الكاميرا أكثر من كدا، سواء مخرجة أو منتجة أو مؤلفة، يعني تبقى موجودة في جميع الأدوار».

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