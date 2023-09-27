لورا عماد تُثير الجدل بعد انفصالها عن شريف منير

تصدرت لورا عماد طليقة الفنان شريف منير، محرك البحث جوجل، وذلك بعد اعلان الاخير خبر انفصالهم رسميا أمس، بعد زواج دام أكثر 20 سنة وانجاب ابنتيها فريدة وكاميليا شريف منير، إذ اثارت تساوؤلات عدد كبير من الجمهور حولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للبحث عن معلومات عنها.

انفصال شريف منير عن زوجته لورا عماد

وكان كشف شريف منير عن خبر انفصاله عن زوجته لوا عماد عبر منشور بموقع «فيسبوك»، إذ حذفه بعد نشره بعدما بـ4 ساعات: قائلا«تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير».

أبرز المعلومات عن طليقة شريف منير لورا عماد:

- من مواليد 1 يناير عام 1972.

-عملت في البداية موديل إعلانات.

- الصدفة أدخلتها عالم التمثيل عن طريق المخرج طارق التلمساني.

-أول ظهور لها في السينما من خلال فيلم «البطل» عام 1998 للنجم الراحل أحمد زكي ومصطى قمر ومحمد هنيدي وعبير صبري، وقدمت دور «أوديسا».

-شاركت في مسلسل «الرجل الآخر» مع نور الشريف وميرفت أمين عام 1999.

-من أشهر الأفلام التي شاركت فيها فيلم «سوق المتعة» عام 2000، تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف.

-ظهرت في فيلم «لو كان دا حلم» عام 2001 قبل أن تعتزل لتتفرغ لأسرتها وتربية بناتها من شريف منير وهما فريدة وكاميليا.

- عادت إلى التمثيل من جديد عام 2021 في حكاية «وأنسى روحي وياك» من مسلسل «نصيبي وقسمتك».

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