علي الحجار يحيي احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد المطرب علي الحجار لإحياء احتفالات وزارة الثقافة المصرية باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، وتقام الاحتفالية تحت عنوان «مصر 5000 و50 سنة عبور» في محافظة الإسماعيلية يوم 4 الشهر المقبل.

وكان علي الحجار قد أحيا في صحبة فرقته الموسيقية، احتفالية 100 سنة سيد درويش، التي أقامتها نقابة الصحافيين الأسبوع الماضي، وغنى عددا من أهم أغنيات فنان الشعب، والتي تفاعل معها جمهور الحفل في نقابة الصحافيين.

وقدم نقيب الصحافيين خالد البلشي درع نقابة الصحافيين للنجم الحجار، بعد حفله الذي نظمته اللجنة الثقافية والفنية في النقابة.وأقيم على هامش الاحتفالية معرض بورتريه وكاريكاتير مستوحى من أعمال سيد درويش في بهو مبنى نقابة الصحافيين، ويفتتح المعرض في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأكد علي الحجار مؤخرًا، في تصريحات صحافية، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبي في أغنية ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «بطلة حكايتي»، وذلك بعد غياب التعاون بينهما نحو 20 عامًا.

كما طرح الحجار عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ع الرباب»، ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي جمال بخيت، وهي من ألحان أحمد حمدي رؤوف، وتوزيع محمد حمدي رؤوف.