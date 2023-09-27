كُتاب هوليوود يتوصلون إلى اتفاق لإنهاء إضرابهم التاريخي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافق المسؤولون في نقابة كتّاب السيناريو الأميركيين، مساء الثلاثاء، على الاتفاق الذي توصلت إليه النقابة أخيراً مع الاستوديوهات، مع السماح بعودة أعضائها إلى العمل، اعتباراً من الأربعاء، بعد إضراب شلّ هوليوود لما يقرب من 5 أشهر.

وكتبت النقابة عبر “إكس” أن مجلس إدارتها “صوّت بالإجماع على التوصية بالعمل باتفاقية الرواتب”، مشيرة إلى أن الإضراب ينتهي عند الدقيقة الأولى بعد منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت لوس أنجلوس.

وسيتيح ذلك تالياً استئناف تصوير عدد كبير من المسلسلات والأفلام الأميركية العالقة في المراحل الأولى من الكتّابة، ومتوقع أيضاً عودة البرامج الحوارية المسائية، والتي تعتمد على نصوص يعدّها كتّاب متخصصون، إلى البث خلال الشهر المقبل.

من الناحية النظرية، لا يزال من الممكن رفض الاتفاقية من جانب كتّاب السيناريو الـ11500 الممثلين عبر نقابة كتّاب السيناريو في الولايات المتحدة (WGA)، إذ من المقرر إجراء تصويت بشأنها “بين الثاني من أكتوبر والتاسع منه”، بحسب النقابة.

لكنّ معظم المتخصصين في القطاع يبدون اعتقاداً بأن الموافقة على هذا الاتفاق الذي يتضمن “مكاسب كبيرة” من حيث الأجور فضلاً عن وسائل حماية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، سيكون مجرّد إجراء شكلي.

لكن حتى بعد الموافقة النهائية من جانب كتّاب السيناريو، ستظل هوليوود بعيدة عن العودة إلى وضعها الطبيعي، بسبب استمرار إضراب الممثلين، الذين تمثلهم نقابة “ساغ-أفترا” (SAG-AFTRA).

وقد يستغرق حل هذا النزاع الاجتماعي المستمر منذ منتصف تموز/يوليو أسابيع عدة أخرى، لأن بعض مطالب الممثلين تذهب أبعد من تلك الخاصة بكتّاب السيناريو.

وبالتالي، يُتوقع أن تكون المفاوضات صعبة، لا سيما أن الاستوديوهات تعلم أن ما توفره للممثلين سيكون بمثابة معيار للمهن الفنية في الصناعة، والتي يتعين تجديد الاتفاقيات الجماعية معها العام المقبل.

وحتى بعد عودة الممثلين إلى العمل، من المؤكد أن الأمر سيستغرق شهوراً لإعادة الجميع إلى مواقع التصوير وتعويض التأخيرات المتراكمة في إنتاج عدد كبير من الأعمال الهوليوودية.

ونشرت نقابة كتّاب السيناريو الأميركيين أيضاً مساء الثلاثاء تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الاستوديوهات، والذي لم ترشح معلومات وافية عن محتواه الدقيق منذ التوصل إليه الأحد.

وتظهر التسوية أن الاستوديوهات وافقت على معظم المطالب التي طرحتها النقابة، في ما يبدو انتصارا للكتّاب.

ويتضمن الاتفاق خصوصاً تخصيص مكافآت مالية للكتّاب عندما يحقق مسلسل أو فيلم من تأليفهم نجاحاً معيناً على منصات البث التدفقي، أي عندما يشاهد “20% أو أكثر من المشتركين في البلاد العمل على الخدمة” خلال “أول 90 يوماً منذ طرحه”.

وعلى صعيد الذكاء الاصطناعي، حصل كتّاب السيناريو أيضاً على ضمانات حتى لا يتم استبدالهم بالروبوتات.

ويسمح لهم الاتفاق بإعادة صياغة النصوص التي أنشئت في البداية بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع اعتبارهم المؤلف الوحيد لهذا العمل، من دون أن يحصلوا تالياً على أجر أقل.

كذلك، ينص بند في الاتفاق على أنه “يُحظر استغلال مواد كتّاب السيناريو لتدريب الذكاء الاصطناعي”. بمعنى آخر، لا يمكن تغذية الروبوتات بالنصوص البرمجية من المؤلّفين أعضاء النقابة لتحسين قدراتها السردية، وهي نقطة لزمت الاستوديوهات صمتاً مطبقاً حيالها لفترة طويلة.