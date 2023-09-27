إلهام شاهين: مهمومة بقضايا المرأة في “فيتو”.. ولم أحسم قراري من موسم رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الفنانة إلهام شاهين، إنّ عرض حكاية “ألفريدو” من مسلسل “55 مشكلة حب”، خارج موسم دراما رمضان، لم يشغلها إطلاقاً، إذ ترى أنّ “العمل الفني الجيد، يفرض نفسه ويستطيع جذب الجمهور في أي وقت”.

وأرجعت أسباب مشاركتها في “ألفريدو”، إلى طبيعة الشخصية الجديدة التي تقدمها بالعمل، إذ تظهر بدور مريضة بالزهايمر، وتُعاني من قسوة وجحود أقاربها، متابعة “العمل مختلف في كل تفاصيله، وهذا الدور أقدمه لأول مرة في مشواري الفني”.

وأضافت “بعد كل الأعمال التي قدمتها، أصبح من الصعب العثور على دور جديد لتقديمه، خاصة وأنني لدي معايير مُحددة في اختيار الأعمال التي سأشارك بها، أهمها أنّ يكون الدور مهم وجديد ومتميز، فلا أريد تكرار نفسي أبداً”.

المسلسل، عبارة عن 4 حكايات، مستوحاة من كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود، وتحمل الحكاية الأولى اسم “ألفريدو”، مكونة من 10 حلقات فقط، ويُشارك في بطولتها كل من أحمد فهمي، وندا موسى، وأمير شاهين، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

وتطرقت إلهام شاهين، خلال حوارها مع “الشرق”، إلى تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وإهداء الدورة الـ39 لها، قائلة إنّ: “إهداء دورة المهرجان بالكامل لاسمي هو شيء كبير، ولا يُعتبر مثل أي تكريم آخر حصلت عليه، كونه عن مشواري الفني كله، وليس عن عملٍ بعينه”.

وأبدت اعتزازها بمشوارها السينمائي، الذي يضم 101 فيلماً حتى الآن، حيث تعاونت فيه مع أهم النجوم والمؤلفين والمخرجين، لافتة إلى أنّ هناك عدداً من التجارب تعتز بها بشكلٍ خاص، أبرزها فيلم “الهلفوت”، كونه يُعد أول بطولة لها في عالم السينما، كما أنّ عادل إمام تمسك بوجودها في العمل، بعدما كان مُرشح للدور فنانة أخرى.

ولفتت إلهام إلى خوضها تجربة الإنتاج السينمائي، قبل عدة سنوات، لرغبتها في تقديم أعمال مهمة تضيف للسينما المصرية، قائلة: “أحب السينما، والأعمال التي أنتجتها، وإن كنت خسرت فيها مادياً، لكن لا يهم، فقد حصلت على عددٍ ضخم من الجوائز في مختلف المهرجانات السينمائية”.

وكشفت إلهام شاهين، عن تفاصيل مشاريعها الفنية الجديدة، فقد تعاقدت مؤخراً على المُشاركة في بطولة فيلم بعنوان “فيتو”، تأليف مصطفى بدوي، وإخراج ياسر سامي، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع المُقبلة.

وأوضحت أنّ “الفيلم يتناول قضايا المرأة من منظور مختلف، وأجسد فيه شخصية سيدة لديها مؤسسة للدفاع عن النساء، اللواتي تعرضن لأشكال العنف، سواء اغتصاب أو تحرش أو زواج قاصرات وغيرها”.

وتابعت أنها تعاقدت على بطولة فيلم آخر، بعنوان “الحب كله”، من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر، موضحة أنّ العمل ينتمي للأفلام التي تدور أحداثها في يومٍ واحد، “سأظهر فيه بشخصية مفاجأة للجمهور”.

وأشارت إلى أنها لم تحسم قرارها حتى الآن، بالمُشاركة في موسم دراما رمضان 2024، فقد تلقت عدداً من النصوص الدرامية، لانتقاء ما يناسبها، قائلة إنّ: “هناك مفاوضات على مسلسل، ولكن لم أحسم قراري بعد”.

وكشفت عن تمسكها بحلم تجسيد شخصية “الملكة حتشبسوت” في عملٍ فني، رغم محاولاتها المستمرة منذ سنواتٍ طويلة جداً، قائلة: “عرضت هذا الأمر على المخرج الراحل يوسف شاهين، وتحمس للفكرة، وتناقش معي في العديد من التفاصيل، ولكن بعد رحيله توقف المشروع”.