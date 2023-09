“فوي! فوي! فوي!” يتصدر شباك التذاكر السعودي.. وشاروخان يحتفظ بالمركز الثالث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر الفيلم المصري Voy Voy Voy بطولة محمد فراج، شباك التذاكر السعودي لهذا الأسبوع، مُحققاً 1.6 مليون ريال (427.3 ألف دولار أميركي) لأكثر من 30.3 ألف تذكرة مباعة، ليأتي إجمالي ما حققه هذا الفيلم هناك، على مدار الأسبوعين الماضيين، 1.66 مليون ريال (442.8 ألف دولار) لـ33 ألف تذكرة، وذلك وفقاً لبيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

ويُنافس في دور العرض حالياً، 35 فيلماً ما بين عربي وأجنبي، وحققت هذه الأعمال أكثر من 10.2 مليون ريال (2.7 مليون دولار) بواقع 205.7 ألف تذكرة مباعة.

وتستقبل صالات السينما السعودية، 7 أفلام جديدة ومتنوعة، بالتزامن مع نهاية الأسبوع الجاري، وهي: فيلم الأنيميشن الكوميدي “Paw Patrol The Mighty”، والأميركي Supercell، وThe Creator الذي ينتمي لأفلام الخيال العلمي، وذلك بجانب الرعب الإسباني 13 Exorcisms، وAll Fun and Games، والرومانسي jeanne du barry، وأخيراً The Kill Room.

وجاء فيلم 4 Expendables بطولة سيلفستر ستالون، في المركز الثاني، بالأسبوع الأول طرحه هناك، محققاً 1.6 مليون ريال (431 ألف دولار) لـ28 ألف تذكرة فقط.

واحتفظ فيلم Jawan بطولة شاروخان، بالمركز الثالث، للأسبوع الثاني على التوالي، محققاً 1.26 مليون ريال (338.3 ألف دولار) لـ27.3 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه هناك قبل 3 أسابيع، نحو 7.8 مليون ريال (2.09 مليون دولار) لـ195.2 ألف تذكرة.

وتراجع فيلم الأكشن 3 Equalizer لـ دينزل واشنطن، إلى المركز الرابع، محققاً 1.2 مليون ريال (324.5 ألف دولار) لـ23 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الشهر الماضي، 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار تقريباً) بواقع 351.5 ألف تذكرة.

وجاء بالمركز الخامس، فيلم Nun2، إذ حقق هذا الأسبوع 973 ألف ريال (259.5 ألف دولار) لـ19.4 ألف تذكرة مباعة، ليبلغ إجمالي ما حققه من إيرادات على مدار الـ3 أسابيع الماضية، 7.8 مليون ريال (2.08 مليون دولار) لـ190.8 ألف تذكرة.

واحتل فيلم Retribution المركز السادس، محققاً 565.2 ألف ريال (150.6 ألف دولار) لـ11.6 ألف تذكرة، ليتجاوز ما حققه على مدار الـ5 الأخيرة أكثر من 10 مليون ريال (2.67 مليون دولار) لـ217.5 ألف تذكرة.

وذهب المركز السابع، إلى فيلم “العميل صفر” بطولة أكرم حسني، محققاً هذا الأسبوع 486 ألف ريال (129.5 ألف دولار) لـ7.2 آلاف تذكرة، فيما بلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ5 أسابيع الأخيرة 5.25 مليون ريال (1.4 مليون دولار) لـ116.3 ألف تذكرة.

وجاء المركز الثامن من نصيب فيلم Haunting in Venice، والذي حقق هذا الأسبوع 339 ألف ريال (90 ألف دولار تقريباً) لـ6.6 آلاف تذكرة، ليحقق على مدار الأسبوعين الماضيين 1.68 ألف ريال (450 ألف دولار تقريباً) لـ54.2 ألف تذكرة.

واحتفظ فيلم Sound of Freedom، بالمركز التاسع، للأسبوع الثاني على التوالي، محققاً 35 ألف ريال (9.4 آلاف دولار) لـ6.4 آلاف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ6 أسابيع الأخيرة 6.6 مليون ريال (1.77 مليون دولار) لـ141.8 ألف تذكرة.

وفي المركز العاشر، جاء فيلم الأنيميشن elemental، محققاً 225 ألف ريال (60 ألف دولار) لـ5.2 آلاف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 15 أسبوعاً، 11.1 مليون ريال (3 مليون دولار تقريباً) لـ250.8 ألف تذكرة.