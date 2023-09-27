بعد غياب ثلاث سنوات.. أحمد مكي يعود الى المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ المخرج مجدي الهواري ضيفاً على برنامج “عرب وود”، على هامش حضوره الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والذي أُقيم في السفارة السعودية بالقاهرة.

وكشف الهواري عن تحضيره لمسرحية جديدة مع الفنان أحمد مكي تحمل اسماً مؤقتاً “صاحب السعادة”، حيث قال: “حريصين مع أحمد مكي أن الشغل يكون مميز عملنا مسرحية “حزلقوم” في موسم الرياض من سنتين أو 3 للأسف متعرضتش في مصر لكن السنة دي إن شاء الله المسرحية الجديدة هيكون في حظ أن الجمهور المصري يكون بيتفرج عليها وفي الوطن العربي، اخترنا اسم مؤقت “صاحب السعادة” الاسم النهائي لسه”.

يُذكر أن مسرحية “حزلقوم” من بطولة: أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، ميرنا جميل…، وإخراج كريم سامي‏‎.‎

من ناحية أخرى، شارك أحمد مكي في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل “الكبير أوي 7″، وهو بطولة: محمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل وحاتم صلاح ورحمة أحمد ومصطفى غريب وحسين أبو حجاج وسماء إبراهيم وعبد الرحمن حسن، وعدد من النجوم ضيوف الشرف، بينهم: نور وأحمد السقا وكمال أبو رية، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.