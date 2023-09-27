مي عز الدين تدخل عالم المسرح للمرّة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة المصرية مي عز الدين حالياً لتقديم أول عمل مسرحي لها في مشوارها الفني.

وتواصل مي الجلسات التحضيرية مع مخرج العمل ومؤلفه، لاختيار باقي أبطال المسرحية والبدء في البروفات قريباً، حيث من المقرر أن تُعرض المسرحية في “موسم الرياض” المقبل.

يُذكر أن آخر أعمال مي عز الدين، مسلسل “سوق الكانتو” الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها في بطولته الفنانون: أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، عبدالعزيز مخيون…، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث المسلسل في عام 1920 داخل سوق البالة الشهير بوسط البلد، حول الشاب “طه القماش” الذي يعمل في السوق بجانب حكايات أخرى عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، حيث تنشأ بينه وبين الفتاة السكندرية “راوية” قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.