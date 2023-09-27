رامي صبري يلخص مشواره الفني بصورتين.. الفرق بينهما 23 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان رامي صبري عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورتين بينهما فارق زمني 23 عاماً، حكى من خلالهما قصة بدايته في مجال الغناء، إلى بلوغه مصاف النجوم، مشيراً إلى أنه كان يغنّي في كورال الفنان محمد الحلو، ومر بالعديد من المحطات حتى وصل الى ما هو عليه الآن.

وعلّق رامي على الصورتين بقوله: “صورة من 23 سنة تقريباً، الفرق بينهم كبير جداً، في الصورة اللي فوق كنت بشتغل كورال مع الفنان الكبير محمد الحلو، وكنت وقتها ببتدي أشتغل علشان أفهم يعني إيه مسرح وجمهور، وإزاي أتعامل مع الناس في الشغل”.

وأضاف: “كنت دايماً عارف إنها مرحلة تعليمية وهتمشي، مش هقف عندها علشان كده مكنش عندي طموح فيها، فضلت أشتغل كورال مع معظم النجوم ساعتها لحد ما لحنت لفضل شاكر وعامر منيب الله يرحمه، وبعدين شيرين أول ما ابتدت، وكل ده عارف إن هدفي لسة مجاش”.

واستكمل: “الصورة اللي تحت بعد كل اللي فات والتعب والمجهود الكبير جداً ربنا كرّمني كرم كبير جداً وميّزني من وسط فنانين كتير جداً وخلاني أكون واحد من أهم نجوم العالم العربي، الموضوع كله صدقني في الطموح، لو أنت بتحب نفسك ومآمن بنفسك وعندك الإصرار إنك هتوصل لمكان أنت مش فيه دلوقتي، صدقني هتوصل بس تصدق نفسك، ومفيش حاجة اسمها حظ، دي كلمة محصلتش معايا… مع حبّي للموسيقى وطموحي وأنا ماشي فيها، في واحد معايا في نفس الصورتين وهو أخي وصديق العمر والموزع الموسيقي وعازف الكيبورد الأستاذ محمد سمير، هو كمان طموحه كبير جداً وابتدى معايا في الصورة اللي فوق لحد ما بقي أحد أهم موسيقيين مصر، وبيلعب مزيكا مع أهم نجوم عالمنا العربي، ولسه مكمل معايا من 23 سنة لحد الآن، وهو مدير فرقتي الموسيقية”.

واختتم رامي صبري حديثه قائلاً: “عاوز أقول في الآخر، طموحك وحبك لنفسك هيوصلك، ماترميش شماعه الظروف على نفسك وتقول ظروفي وحظي وتدخل في مود مش هيوصلك لحاجة، هتوصل هتوصل صدّقني، وأول ما هاتنجح كله هيجري وراك ويسقف لك، والفرق بين الصورتين هو الطموح فقط”.