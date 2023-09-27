أصالة تطرح ميدلي الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي مع نجم أنت أطرق بابي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة أصالة في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وعلى يوتيوب الفيديو الترويجي لألبومها لحقت نفسي والذي يحوي الجزء الأول من اغنيات هذا الألبوم قبل صدوره والذي تعاونت فيه مع النجم التركي بطل مسلسل أنت أطرق بابي إسماعيل شاشماز والذي شاركها في التمثيل بالفيديو كعارض.



وشاركت أصالة على حسابها في موقع للتواصل الاجتماعي الميدلي وأرفقت تعليقاً جاء فيه :"الفنً عالم رحب وطن حبيب أهداني كلّ اللي بحلم يكمّل معي بهالحياة.. شغف ممتع حلمّ متجدّد تتجدّد معه أيامي .. تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي ونروح مشوار حلو مع صولا زينت لكم المكان بكلّ شي زينه ..بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم ..".

إسماعيل إيجه شاشماز، مقطعا ترويجيا من المدلي، حيث كشفت عن مشاركة النجم التركي ، بطل مسلسل "أنت اطرق بابي"، في الألبوم.

وأرفقت أًصالة الفيديو بالتعليق التالي: "حكاية جميلة.. سترويها لكم أصالة‬ الفن العربي.. ترقبوا ميدلي أغاني الجزء الأول من ألبوم ‫"لحقت نفسي‬" بمشاركة النجم التركي إسماعيل إيجه شاشماز".