فاطمة المؤمن تتقدم بطلب إخلاء سبيل وهل ستخرج من السجن؟

ميرنا وليد - بيروت - قررت محكمة الجنح الكويتية استمرار حبس الفاشينيستا فاطمة المؤمن وذلك بعد رفضها إخلاء سبيل المؤمن التي تسببت في وفاة شخصين في حادث مروري، وتأجيل النظر في القضية المتهمة فيها بالقتل الخطأ إلى 11 أكتوبر المقبل.



وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد وجهت 10 تهم لفاطمة المؤمن وهي: القتل غير العمد، الإصابة غير العمد، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها، تجاوز إشارة المرور الحمراء، قيادة مركبة بتهور، قيادة مركبة غير مؤمن عليها، قيادة مركبة من دون رخصة سارية المفعول، التسبب في إلحاق ضرر بممتلكات الآخرين، وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة بانتظار ان يتم اصدار الحكم النهائي في القضية.